"У меня спущенные штаны": звезда футбола показал разгромленный ворами дом

Звездный полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери стал жертвой ограбления в Италии – сообщила La Repubblica. Неизвестные ворвались в дом 37-летнего французского футболиста, когда тот отправился на матч 30 тура Серии А с "Пармой (2:1).

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Стоимость украденного пока что подсчитывается, но она может оказаться весьма значительной, учитывая, что домушники вынесли несколько пар золотых часов Франка Рибери, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Также воры устроили в доме погром, который показал на видео французский полузащитник.

"Этот дом в Италии, стране, где я решил продолжить свою карьеру после стольких прекрасных лет в Мюнхене. Это то, что я обнаружил. Да, моя жена потеряла несколько сумок, ювелирных изделий, но ничего из этого не было важным. Что меня шокирует, это ощущение, что у меня спущенные штаны. Слава Богу, моя жена и дети были в безопасности в Мюнхене, но как мы можем доверять нашему окружению сегодня? Или чувствовать себя здесь хорошо после того, что случилось? Мне не нужно гоняться за миллионами, у нас есть все, что нам нужно, но я всегда гоняюсь за мячом, потому что это – моя страсть. Однако, страсть или нет, моя семья на первом месте, и мы примем необходимые решения для своего благополучия", – написал Рибери в Instagram, намекая на отъезд из Италии в ближайшее время.

Рибери перебрался в "Фиорентину" прошлым летом после 12 лет в "Баварии". Также Франк защищал цвета "Марселя", "Галатасарая", "Метца" и еще ряда французских клубов. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Италии, забил 3 гола и отдал две результативные передачи, а также получил одну желтую и одну красную карточку. "Фиалки" в настоящее время занимают 13-е место в турнирной таблице Серии А.

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Ранее мы писали, что футболист осужден на четыре года за ограбление семи домов в Англии. Чилиец Николас Карраско Овьедо работал вместе с братом и еще одним сообщником.

Также мы рассказывали, что бывшего игрока "Ливерпуля" ограбили и несколько раз ударили ножом. Защитника Андре Уиздома подкараулили у дома его родственника.

Смотрите, как красиво забивает ограбленный Франк Рибери

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