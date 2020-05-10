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У Милевского отобрали гол после того, как его с почестями объявили автором забитого мяча по стадиону

10 мая, 23:15

Олег Люлька

Артем уже отпраздновал взятие ворот минского "Динамо" как свой гол, но в итоге его записали на защитника соперников

В матче восьмого тура чемпионата Беларуси – единственного в Европе, который продолжается сейчас в условиях пандемии коронавируса – команда Артема Милевского, "Динамо" Брест, одержала дома важную победу в дерби с другим "Динамо", из Минска, со счетом 2:1. Напомним, перед этой игрой Милевский побывал в модном сельском туалете.

"Динамо" (Брест) – "Динамо" (Минск) – 2:1
Голы: Бручич (5, автогол), Лаптев (51) – Данило (24)
"Динамо" (Брест): Игнатович, Юзепчук, Кики, Павловец, Веретило, Нойок, Быков, Савицкий, Милевский (Витус, 87), Гордейчук, Лаптев (Садовский, 57)

Отметим, что Милевский, которого недавно призывали завязать с футболом, провел весьма успешный матч. А на пятой минуте на стадионе в Бресте диктор даже торжественно объявил: "Мяч в ворота наших гостей забил Артем Владимирович Милевский!", а трибуны принялись скандировать: "Миля! Миля!"

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Однако впоследствии этот гол у Милевского отобрали – и абсолютно справедливо внесли в протокол как автогол защитника минского "Динамо" Карло Бручича. Дело в том, что после фланговой передачи в исполнении украинца Александра Нойка, Милевский боролся у ворот минчан с Бручичем, и, как показал повтор, именно от ноги балканца, а не Мили, мяч залетел в сетку ворот гостей. Впрочем, Милевский не был бы Милевским, если бы не отпраздновал на поле этот гол, как свой собственный. И вправду, заслужил!

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Еще в первом тайме минскому "Динамо" удалось сравнять счет. Однако в начале второй половины команда из Бреста забила победный мяч – в итоге, 2:1 в пользу действующих чемпионов Беларуси.

Кстати, минское "Динамо" возглавляет известный в Украине специалист – экс-наставник киевского "Арсенала" и винниковского "Руха" Леонид Кучук, которого в свое время даже сватали на пост главного тренера киевского "Динамо".

Читайте также: Коронавирус приближается к Милевскому: в Беларуси отменили матч из-за COVID

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Эта победа позволила команде Артема Милевского, которая еще недавно была ближе ко дну турнирной таблицы чемпионата Беларуси, подняться уже на шестую строчку. При этом брестское "Динамо" находится всего в трех очках от лидера первенства – БАТЭ.

Смотрите сюжет о скандальной карьере Милевского

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видео голов Артем Милевский Динамо Минск чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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