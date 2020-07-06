У Милевского выявлен коронавирус, Хачериди тоже заразился: в брестском "Динамо" – эпидемия

Общее количество зараженных в составе чемпионов Беларуси достигло 15 человек. Из них трое - украинцы

У бывшего форварда киевского "Динамо" Артема Милевского, который выступает сейчас за чемпиона Беларуси "Динамо" (Брест), выявлен коронавирус. Об этом сообщает белорусская Tribuna.com. Напомним, накануне 35-летний Милевский заявил об уходе на самоизоляцию.

"Передаю всем нашим привет! Кто на больничке, от души здоровья! Вы – мужики! Но, я так понимаю, многим это параллельно. У меня 14 дней изоляции с сегодня. 2020 – темные времена", – писал накануне Милевский в Instagram

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Общее количество зараженных коронавирусом в брестском "Динамо" достигло 15 человек. Футболистов в этом списке – 10. Среди них, помимо Милевского, еще два украинца – экс-защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди и бывший полузащитник "Металлиста" Александр Нойок.

Артем Милевский / Фото: Динамо Брест

Также из игроков "Динамо" (Брест) COVID-19 диагностирован у Лаптева, Садовского, Витуса, Кривца, Гордейчука, Юзепчука и Игнатовича. Двое последних, как и Нойок, по данным белорусских СМИ, находятся в больнице. Еще пять зараженных в брестском "Динамо" – из числа обслуживающего персонала.

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Отметим, что Милевский, Витус и Кривец провели в пятницу, 3 июля, полный матч чемпионата Беларуси со "Смолевичами" (3:3). Тест на коронавирус им был сделан только после игры.

Смотрите, как Милевский ранее стал чемпионом Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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