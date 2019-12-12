"У нас молодая команда. Даже "Барселона" не всегда проводит сезоны, как должна": мнение Цитаишвили

Георгий Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Матч последнего тураЛиги Европы между "Динамо" и "Лугано", который завершился вничью 1:1 и стал последним для киевлян в этой еврокампании, прокомментировал полузащитник Георгий Цитаишвили.

"Обычно мы сразу после матча такое с тренером не обсуждаем, потому что можно многое на эмоциях наговорить. У команды сейчас спад, это все видят. Нам надо объединиться и приложить усилия, чтобы команда играла в Лиге чемпионов. А говорить, что мы плохие и освистывать нас, считаю, это неправильно. Если ты болеешь за команду, то надо это делать и в победах, и в поражениях. Если бы я был болельщиком, который разбирается в футболе, то не свистел бы. У команды сейчас спад, вы же видите. Команду надо поддерживать, а не свистеть в ее адрес", – отметил Георгий.

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Попытался разобраться полузащитник и в причинах спада "Динамо":

"У нас молодая команда, произошла смена тренера, так бывает в футболе. Даже "Барселона" не всегда проводит сезоны так, как должна. Думаю, в моей карьере это наиболее тяжелый момент. Может ли после такого результата тренер уйти в отставку? Это вопрос не ко мне. Я считаю, что в новом году у нас много чего изменится и мы дадим результат".

Ранее мы сообщали, что Йожеф Сабо переживает за "Динамо": "Сейчас команда очень слабая". Но отдает победу киевлянам: "Средней линии у "Динамо" нет. Матч с "Зарей", в котором "бело-синие" уступили по всем статьям, только подтверждает мои опасения. Что происходит с центральными полузащитниками, непонятно. Радует разве что Сидорчук, но капитан не сыграет в матче с "Лугано" из-за удаления в поединке против "Мальме". И это может стать проблемой. Кто свяжет оборону с атакой, мне сказать трудно. Гармаш, Буяльский, Шапаренко… они заметно снизили свой потенциал. Все мы будем переживать за "Динамо". И я не могу не отдать им победу хотя бы потому, что соперник у них – команда, по европейским меркам, ниже среднего уровня", – признался Сабо.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Лугано" – 1:1

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