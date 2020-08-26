"У нас огромные проблемы в обороне": полузащитник "Шахтера" Степаненко оценил игру с "Динамо"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко в комментарии "Студии Live" на канале "Футбол 1" весьма критично оценил игру с "Динамо" за Суперкубок Украины, заявив, что у "горняков" – "огромные проблемы в обороне". Напомним, накануне "Динамо" одолело "Шахтер" 3:1 и завоевало первый трофей под руководством экс-наставника дончан Мирчи Луческу.

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- Не скажу, что были какие-то проблемы с погодой. Матч проходил в обычном ключе. Мы держали мяч, в основном, возле штрафной соперника. Остроту пытались создавать во втором тайме. К сожалению, мяч летал туда-сюда, никто не мог подставить ногу... У нас есть, как по мне, определенные проблемы, их надо решать. Лучше сейчас. Когда все хорошо – никто не замечает ошибок. А когда такие матчи – "Интер", вот сейчас... У нас огромные проблемы в обороне. Соперник три раза дошел до ворот и трижды забил. Мы забили один раз. Тут не о чем говорить. Могу только поздравить "Динамо" с победой, – сказал после 1:3 от "Динамо" полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.

- Как оцените игру "Шахтера" в атаке?

- Если посмотреть на современный футбол, команды, которые хорошо держат мяч, к сожалению, ничего не выигрывают. Понятно, что у нас футболисты заточены на атакующий футбол. Но в современном футболе оборона играет важнейшую роль. Есть такие слова: "Атака выигрывает матчи, а оборона выигрывает трофеи". У нас – как только соперник серьезного уровня, который может и обороняться и атаковать – возникают проблемы. Кто-то не дорабатывает, кто-то не добегает, кто-то думает: "Кто-то за меня сыграет"... Если нам не дают время думать около штрафной, поднимать голову, вырывают мяч с ногами, то мы... Нужно разбираться и работать.

- Луческу изменил стиль "Динамо"?

- Я знаю игру Мистера. Сегодня они играли на контратаках. Он специально выбрал быстрых футболистов на флангах, которые сразу бежали в зону. Они старались играть за счет длинных передач и быстро переходить из обороны в атаку. Для нас это не должно было стать сюрпризом. Он знает, как работать с атакующими футболистами на контратаках, знает комбинации и схемы. Но, в принципе, сегодня они забили не с этого. Они забили с передач верхом, – заключил Тарас Степаненко.

Реклама Каштру и Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" В тренде "Задачу выполнили на 100 процентов": Мирча Луческу – о выигрыше первого трофея с "Динамо"

Ранее наставник "Шахтера" посетовал на реализацию моментов. "Это кажется нереальным: у нас было полное доминирование, но реализовать его, к сожалению, не получилось", – сказал после поражения от "Динамо" в Суперкубке Украины Луиш Каштру.

В свою очередь Мирча Луческу, комментируя выигрыш первого трофея с "Динамо", сказал следующее: "Техничная команда играла против организованной, и победы достигла организованная команда".

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