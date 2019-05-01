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"У нас же есть Зинченко": украинец заставил Гвардиолу отказаться от покупки игрока сборной Англии

1 мая, 16:53

Главный тренер "Манчестер Сити" отложил трансфер Бена Чилвелла – испанца устраивает Зина

Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: Reuters

Уверенная игра Александра Зинченко в качестве левого защитника "Манчестер Сити" заставила главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу отложить поиски нового игрока на эту позицию, ранее считавшуюся проблемной. Напомним, основной игрок этого амплуа – чемпион мира-2018 Бенджамин Менди – то и дело травмируется. И долгое время Зинченко воспринимался всего лишь как вынужденная и временная замена французу. Однако теперь испанский коуч "МанСити" именно в украинце видит ключевого левого бека своей команды – сообщает Evening Standard. По данным издания, по этой причине Хосеп Гвардиола отложил трансфер левого защитника "Лестера" и сборной Англии Бена Чилвелла, хотя "Манчестер Сити" активно интересовался им ранее.

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 26 матчей, в которых забил один мяч и сделал пять результативных передач. Его трансфернная стоимость в течение сезона, по оценкам Transfermarkt, выросла с 7 до 15 миллионов евро.

Интересно, что на днях оборонительные способности Александра Зинченко высмеял его партнер по сборной Украины Евгений Макаренко.  "В игре в два касания в сборной огромное удовольствие получаю, когда обыгрываю Зинченко, а он нервничает, – сказал Макаренко. – Он более атакующий игрок, а в защите – теленок". 

Также сообщалось, что Зинченко взорвал сеть зажигательным танцем. Фанаты "Манчестер Сити" шутят: "Что еще нужно, чтобы продлить с украинцем контракт?"

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Тег Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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