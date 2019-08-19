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У наставника "Ювентуса" обнаружили пневмонию

19 августа, 23:05

Маурицио Сарри даже пропустил тренировку команды

Маурицио Сарри

Маурицио Сарри / Фото: AFP

У главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщает официальный сайт туринского клуба. 60-летний специалист из-за болезни не руководил последними тренировками команды, но координировал работу тренерского штаба.

Сарри прошел дополнительное обследование, которое выявило, что речь идет уже не о гриппе, а о пневмонии. Ему назначено лечение. Кроме того, наставник пропустил товарищеский матч "старой синьоры" против "Триестины" из-за гриппа, ранее он также не смог присутствовать на двусторонней игре "Ювентуса" против молодежного состава.

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Напомним, что "Ювентус" первый матч нового сезона чемпионата Италии проведет 24 августа с "Пармой" на выезде.

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Ранее мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве чаевых за качество обслуживания.

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Интересно, что год назад Роналду вел переговоры с представителями "Ювентуса" именно в этом отеле и по окончании переговоров остался так впечатлен сервисом на греческом курорте, что оставил сотрудникам отеля огромные чаевые – 19 600 евро.

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пневмония Ювентус Турин Маурицио Сарри

Источник: Сегодня|Спорт

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