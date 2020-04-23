"У него есть российский паспорт. Но в "Динамо" он придет как туркмен": назван тренер на смену Михайличенко

Возглавить киевлян может Курбан Бердыев, под руководством которого "Рубин" обыгрывал "Барселону" на ее поле

Известный российский журналист Алексей Андронов, устраивавший в киевское "Динамо" Жерсона Родригеса, назвал имя тренера с двойным гражданством, который в будущем может сменить Алексея Михайличенко у руля динамовцев.

"У него есть российский паспорт, но если этот тренер придет в "Динамо", то не как россиянин. Речь о гражданине Таджикистана Курбане Бердыеве, – заявил программе "Та то таке" Алексей Андронов. – Это системный человек, который пользуется большим уважением со стороны руководителей "Динамо". Бердыев заслужил, но так и не получил возможности поработать с топ-клубом России. И в Киеве вполне способен принести определенную пользу. Так что все зависит от того, что сейчас нужно "Динамо" – "шашечки или ехать". Если "шашечки" – можно искать дальше у себя, а если "ехать" – почему бы и не с Бердыевым? В "Ростове" он показал, что может достойно выглядеть со средней командой даже на уровне Лиги чемпионов"

Курбан Бердыев / Фото: Getty Images

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Напомним, что под руководством Курбана Бердыева, которому сейчас 67 лет, казанский "Рубин" дважды становился чемпионом России, а также обыгрывал в Лиге чемпионов "Барселону" на ее поле. Сейчас он без работы. По данным СМИ, в 2019-м его зарплата в "Рубине" составляла 3 млн евро в год.

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