У обладателя "Золотого мяча" появился муравей за пять тысяч евро

Лука Модрич

Полузащитник "Реала" Лука Модрич последовал примеру своего одноклубника Серхио Рамоса и приобрел скульптуру бронзового муравья.

Читайте также: Месси и Роналду, отдохните! Назван главный претендент на "Золотой мяч"-2019

Скульптура длиной 60 сантиметров обошлась хорватскому игроку в пять тысяч евро.

Реклама

Рамос, который известен своей любовью к искусству, еще в феврале купил коллекцию бронзовых муравьев для себя, жены Пилар Рубио и детей.

Бронзовые муравьи – это работа лондонского художника, который сделал 1000 экземпляров в рамках арт-проекта "операция в пустыне". В определенный день художник намерен собрать всех владельцев скульптур в одном месте с их частями инсталляции.

Ранее мы писали, что украинец поборется за молодежный "Золотой мяч". Андрей Лунин включен в список претендентов на награду Kopa Trophy-2019 от известного издания France Football.

Кстати, 34-летний хорват является действующим обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе. Но в этом году Лука Модрич не попал в список номинантов и стал первым за 26 лет игроком, не попавшим в число претендентов на приз на следующий год после победы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама