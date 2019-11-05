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У обладателя "Золотого мяча" появился муравей за пять тысяч евро

5 ноября, 21:39

Лука Модрич решил купить нестандартную скульптуру

Лука Модрич

Лука Модрич

Полузащитник "Реала" Лука Модрич последовал примеру своего одноклубника Серхио Рамоса и приобрел скульптуру бронзового муравья.

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Скульптура длиной 60 сантиметров обошлась хорватскому игроку в пять тысяч евро.

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Рамос, который известен своей любовью к искусству, еще в феврале купил коллекцию бронзовых муравьев для себя, жены Пилар Рубио и детей.

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Бронзовые муравьи – это работа лондонского художника, который сделал 1000 экземпляров в рамках арт-проекта "операция в пустыне". В определенный день художник намерен собрать всех владельцев скульптур в одном месте с их частями инсталляции.

Ранее мы писали, что украинец поборется за молодежный "Золотой мяч". Андрей Лунин включен в список претендентов на награду Kopa Trophy-2019 от известного издания France Football.

Кстати, 34-летний хорват является действующим обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе. Но в этом году Лука Модрич не попал в список номинантов и стал первым за 26 лет игроком, не попавшим в число претендентов на приз на следующий год после победы.

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чемпионат Испании Реал Мадрид Лука Модрич

Источник: AS.com

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