У одноклубника Роналду обнаружили коронавирус: игрок находится в изоляции

"Ювентус" на официальном сайте объявил о том, что второй футболист команды заразился коронавирусом. Вслед за защитником Даниэле Ругани положительный тест на COVID-19 сдал полузащитник бьянконери Блез Матюиди. Отмечается, что 32-летний француз чувствует себя здоровым и не имеет симптомов болезни. С 11 марта Матюиди находится в самоизоляции у себя дома. Футболист будет продолжать следовать предписанному медиками режиму. В текущем сезоне чемпионата Италии футболист провел 23 матча и заработал два предупреждения.

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Ранее сообщалось, что у нападающего "Юве" Пауло Дибалы был обнаружен вирус, но позже футболист опроверг информацию.

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Во всем мире зарегистрировано более 185 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых по меньшей мере 80 тысяч человек вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 7300 пациентов.

Тем временем в Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

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