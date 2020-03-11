У президента "Олимпиакоса" коронавирус, команду закрыли, но УЕФА отказал в отмене матча Лиги Европы

Очередной жертвой коронавируса стал президента "Олимпиакоса" Эвангелос Маринакис. Команду тут же закрыли на карантин и начали проверку всех игроков и тренеров. А уже 12 марта лидер чемпионата Греции должен принять дома английский "Вулверхэмптон" в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги Европы. Ранее мы писали, что из-за коронавируса "Хетафе" отказался ехать в Италию на матч с "Интером": испанцам могут засчитать поражение.

Представители английской команды обратились в УЕФА с просьбой перенести еврокубковый поединок, но получили отказ. Как и планировалось ранее, матч состоится в Пирее, 12 марта в 22:00 по киевскому времени при пустых трибунах.

"Наша позиция состояла в том, что выезд на матч в Грецию в это сложное время – это неоправданный риск для наших игроков, персонала и членов их семей. Мы беспокоимся и о нашем оппоненте. Игроки и персонал клуба сегодня сделали тесты на коронавирус и теперь от них ждут, что они будут играть в предстоящем матче, зная, что их владелец заразился вирусом. Кроме того, мы расстроены тем, что поединок пройдет без болельщиков "Олимпиакоса" и "Вулверхэмптона", а это именно то, что делает матчи еврокубков особенными. Мы верим, что есть вещи важнее футбола, и здоровье – одна из них. При всем этом, мы уважаем решение УЕФА, и отправимся в среду на матч", – говорится в заявлении "Вулверхэмптона".

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"Мы надеемся, что наш запрос в УЕФА, и то, что мы приняли их решение, послужит катализатором для рассмотрения альтернативных вариантов в будущем, так как это не последний матч, который был задет коронавирусом", – подытожили разочарованные "Волки".

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