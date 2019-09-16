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У "ПСЖ" серьезные проблемы перед матчем Лиги чемпионов с "Реалом"

16 сентября, 22:04

Клуб не сможет рассчитывать на своих лидеров

/ Фото: AFP

Французский "Пари Сен-Жермен" перед матчем группового этапа Лиги чемпионов столкнулся с серьезными кадровыми. Ранее мы писали, что Неймар забил космический гол за "ПСЖ".

Во встрече с "Реалом" парижане не смогут рассчитывать на своих основных нападающих – Неймара и Килиана Мбаппе. Бразилец отбывает дисквалификацию, полученную за оскорбление арбитров после матча с "Манчестер Юнайтед" в прошлом розыгрыше соревнования.

Тогда как, француз еще не восстановился после травмы. Еще один форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани тоже продолжает восстановление после повреждения.

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Отметим, что матч "ПСЖ" – "Реал" состоится 18 сентября в Париже.

Напомним, ранее "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира. Вместо бразильца каталонский клуб хочет купить другого игрока "ПСЖ" – Килиана Мбаппе.

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Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист, может сесть в тюрьму.

Смотрите, как Неймар ранее забивал за "ПСЖ"

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Лига чемпионов Реал Мадрид псж Неймар Килиан Мбаппе

Источник: Marca

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