У "Реала" удалили лучшего футболиста мира, но "сливочные" все равно победили

Даже без травмированного Азара Королевский клуб удачно стартовал в чемпионате Испании

Удаление Модрича / Фото: AFP

В матче 1-го тура испанской Примеры "Сельта" из Виго принимала мадридский "Реал". Встреча прошла в Виго на стадионе "Балаидос" и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Реала".

Автором первого мяча с передачи Гарета Бейла стал нападающий "Реала" Карим Бензема на 12-й минуте. В середине второго тайма преимущество "сливочных" увеличил полузащитник Тони Кроос. На 80-й минуте хавбек Лукас Васкес довел счет до разгромного. В компенсированное время мяч в ворота "Реала" отправил полузащитник "Сельты" Икер Лосада.

Обзор матча "Сельта" – "Реал" (1:3)

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Последние два гола мадридцы забили после удаления полузащитника своей команды – лучшего футболиста мира-2018 Луки Модрича, который получил прямую красную карточку в начале второй половины матча за фол на полузащитнике хозяев Денисе Суаресе.

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Смотрите удаление Луки Модрича

Во 2-м туре чемпионата Испании "Реал" на своем поле сыграет с "Вальядолидом" Андрея Лунина, принадлежащего мадридцам. Отметим, что в арендном соглашении нет пункта, который бы запрещал Лунину играть против "сливочных".

Напомним, что новичок "Реала" Азар пропускает старт чемпионата Испании. Дебют бельгийского полузащитника в мадридском клубе откладывается из-за травмы. У футболиста диагностировано повреждение передней мышцы левого бедра. Восстановление бельгийца займет порядка 3-4 недель.

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