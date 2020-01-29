У Роналду – в 200 раз больше, чем у Зинченко: очередной рекорд Криштиану

Португальский форвард "Ювентуса" стал первым человеком, собравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, недавно открывший отель в Мадриде, отметился очередным достижением вне футбольного поля. Португалец стал первым человеком в мире, чей аккаунт в Instagram собрал 200 миллионов подписчиков.

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

"Ничего себе, 200 млн подписчиков! Спасибо всем, что разделяете со мной это путешествие каждый день!" – написал по этому поводу Криштиану Роналду

По количеству читателей в самой динамичной социальной сети 5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду опережает певицу Ариану Гранде, у которой 173 миллиона, и актера Дуэйна "Скалу" Джонсона со 170 миллионами.

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Как мы писали ранее, Роналду больше всех среди футболистов заработал в Instagram в 2019 году. Выручка португальца от 49 рекламных постов составила 47,8 миллиона долларов. Занявший второе место в этом списке Лионель Месси отстал от Кришти на 24 миллиона.

Напомним, ранее Александр Зинченко стал первым украинским футболистом, сумевшим набрать миллион фанатов в Instagram. Причем футболист "МанСити" совершил невероятный рывок. Еще в январе 2019-го на его страницу было подписано "всего" 403 тысячи человек, однако за год он увеличил свою базу болельщиков в этой соцсети в два с половиной раза!

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