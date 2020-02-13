У самого титулованного футболиста мира угнали машину: даже охранники не помогли

36-летний бразильский защитник Дани Алвес стал жертвой преступников у себя на родине

Дани Алвес / Фото: Twitter

Безжалостные угонщики позарились на святое. Как сообщает Globo Esporte, угнали машину у самого титулованного футболиста мира, коим является бразильский защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес.

По данным бразильских медиа, транспортное средство 36-летнего футболиста, с "Барселоной", "Ювентусом", "ПСЖ" и другими своими клубами завоевавшего 40 командных трофеев, похитили прямо со стоянки. Это случилось ночью во вторник в районе Пинейрос (Сан-Паулу).

Марка автомобиля, который был угнан у трехкратного победителя Лиги чемпионов, не сообщается. Однако известно, что злоумышленник проник на стоянку, где был припаркован автомобиль Алвеса, и, угрожая оружием охранникам, угнал транспортное средство. Сам же Дани сразу подал заявление в полицию.

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Кстати, недавно мы писали, что бывшего футболиста "Динамо" поймали за рулем краденого автомобиля. Причем сенегальский защитник Папе Диакате приобрел машину в автосалоне. Игрок был доставлен в полицию, правда, позже его отпустили, сняв подозрения в угоне.

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