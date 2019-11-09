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У шейхов из "ПСЖ" закончились деньги: у клуба нет средств на новый контракт футболисту

9 ноября, 10:31

Парижане не могут позволить продлить соглашение с Мбаппе

Мбаппе не смог доиграть матч с "Тулузой"

Мбаппе не смог доиграть матч с "Тулузой" / Фото: AFP

У лидера чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" большие проблемы. Клуб не может подписать новый контракт с одним из лидеров команды Килианом Мбаппе.

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Текущее соглашение француза рассчитано до 2022 года, и его продление на данный момент не приоритет для чемпионов Франции. Вдобавок они понимают, что склонить Килиана к новой сделке будет непросто.

Обзор матча "Брюгге" – "ПСЖ" (0:5)

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Отмечается, что футболиста манит мадридский "Реал", а у самого "ПСЖ" банально нет денег для того, чтобы предложить юной звезде зарплату на уровне Неймара.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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Бразилец зарабатывает 30 миллионов евро в год после вычета налогов, и "Парижу" не хватит денег на содержание двоих футболистов со столь высоким окладом.

Ранее мы сообщали, что нападающему "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании. Напомним, бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по ее словам, совершил 15 мая в парижском отеле.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":

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чемпионат Франции псж Килиан Мбаппе

Источник: L'Equipe

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