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"У Сикана – инстинкт охотника, он коршун": эксперт – о лучшем бомбардире молодежной сборной Украины

10 июня, 12:09

Во вторник украинская сборная U20 поспорит с Италией за выход в финал мирового первенства

Даниил Сикан - лучший снайпер сборной Украины U20
Даниил Сикан - лучший снайпер сборной Украины U20. Фото: AFP

Впервые в истории отечественного футбола украинская сборная сыграет в полуфинале чемпионата мира – первопроходцем стала молодежная команда U-20. Победив в пятницу сверстников из Колумбии (1:0), команда Александра Петракова вошла в топ-квартет на ЧМ. И теперь во вторник, 11 июня, в польской Гдыне разыграет путевку в финал с вице-чемпионами Европы-2018 (U-19) итальянцами.

Победу над колумбийцами "сине-желтым" принес Даниил Сикан, забивший уже 4-й свой гол на молодежном мундиале. А платой за победу стала потеря ведущего защитника Дениса Попова. После краснокарточного фола колумбийца Карбонеро нашего центрбека унесли с поля на носилках с подозрением на перелом ноги. В итоге дело ограничилось сильным растяжением связок, но до полуфинала Денис вряд ли успеет восстановиться. Также пропустит игру с итальянцами и Цитаишвили, заработавший сверхлимитный "горчичник". 

Онлайн матча Украина – Люксембург в отборе Евро-2020

"Потеря Попова, столпа нашей обороны, – очень серьезная "пробоина" в составе, – говорит Александр Сопко, победитель молодежного ЧМ-1977. – Когда он на поле, гораздо увереннее себя чувствуют и другие игроки сборной. Ну и, конечно, при стандартах, и у своих, и у чужих ворот, Попов – весомая боевая единица (забил 3 гола. – Ред.). Но в какой-то степени отсутствие Попова должно компенсировать возвращение в команду вратаря Лунина, с его надежностью и харизмой. Когда ты знаешь, что у тебя за спиной мастер, играешь более спокойно".

"Что касается нашего гола колумбийцам, Сикан в том эпизоде в очередной раз продемонстрировал инстинкт охотника за моментами, коршуна, – продолжает Александр Сопко. – Он уступает Супряге в мощи и, возможно, в скорости. Но компенсирует это природной пластичностью, позволяющей быстро уходить из-под опеки, а главное – игровой хитринкой. Он постоянно ищет варианты, как обмануть защитников, стараясь принимать нестандартные решения. Петраков чувствует, что у Сикана пошла игра, и делает ставку на него. Притом что на прошлогоднем Евро команду тянул именно Супряга. Но Петраков опытный и принципиальный тренер, он привык выбирать оптимальные решения, где нет места для сантиментов. Так и должен поступать тренер сборной". 

Где смотреть матч Украина – Люксембург 10 июня в отборе Евро-2020

"А продолжая наши фут­­больно-кулинарные сравнения... И Украина, и Колумбия готовили блюда из мяса. Но колумбийцы чересчур раскалили сковородку и явно перестарались с приправами. А наши готовили котлету по-киевски – не торопясь, вовремя добавляя ингредиенты, постоянно проверяя на вкус и степень готовности, и получили на выходе гораздо более вкусный продукт, чем пережаренный и переперченный стейк", – заключил эксперт Александр Сопко.

Как мы писали ранее, букмекеры назвали котировки на выигрыш Украиной молодежного чемпионата мира. Команду Александра Петракова ставят на третье место в списке оставшихся в живых четырех претендентов на трофей.

Также сообщалось, что для Лунина приготовили специальный чартер, чтобы он успел на ворота сборной в полуфинале молодежного ЧМ. Сразу после матча первой сборной против Люксембурга кипер "Реала" отправится в расположение украинской молодежки.

Напомним, главная сборная Украины в своем последнем матче не оставила камня на камне от Сербии

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Тег Александр Сопко, сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20), Даниил Сикан

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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