"У вас глаза похожи": Шовковский пополнил свой домашний зоопарк зеленым монстром (видео)

К кошке, рыбкам и ежику, обитающим у легендарного вратаря, теперь добавилась еще и ящерица

Легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский, который сейчас помогает главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, решил пополнить свой домашний зоопарк "зеленым монстром" – ящерицей.

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"Я задумался... Кошка, чувствую, не против. Рыбы, конечно, будут горлопанить, но мы выдержим. Еж опять все проспит)))))", – прокомментировал появление нового живого существа в своем жилище СаШо в Instagram.

INSTAGRAM

Покупка Александром Шовковским зеленой игуаны вызвала неоднозначные комментарии его фолловеров. "Я бы не рисковал, не посоветовавшись с ежом все-таки", – пишет один из френдов спортсмена. "Саша, игуана точно твоя! Бери – у вас глаза похожи", – отмечает другой подписчик Шовковского.

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Добавим, что дома у Шовковского также обитают кошка, попугай Шико и многочисленные рыбки. Причем кошка уже подружилась с ежом. Смотрите, как они едят из одной миски:

Шовковский. Домашний зоопарк Видео: Instagram

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