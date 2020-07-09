У Вербича было "вне игры": комитет арбитров озвучил вердикт по самому спорному моменту финала Кубка

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола прокомментировал самый спорный момент финала национального Кубка, в котором "Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу". Этот эпизод произошел на 70-й минуте встречи при счете 1:1, когда после прострела динамовца Кендзеры Шепелев забил гол в ворота "Ворсклы", но судья Катерина Монзуль его не засчитала, после консультации с рефери VAR зафиксировав активный офсайд у Вербича.

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Согласно заявлению комитета арбитров УАФ, который цитирует Football.ua, в этом моменте Катерина Монзуль приняла правильное решение.

"Просматривая этот видеоэпизод, видно, что игрок, который забивал гол №8 (Шепелев) находился в правильной позиции, а его партнер №7 (Вербич) находился неподалеку в позиции "вне игры", и его действия явно влияли на действия/возможности защитника №17 (Чеснакова) "Ворсклы" сыграть мячом, он был рядом с ним, поэтому это является вмешательством в действия соперника, заслуживают наказания, согласно требованиям действующих Правил игры, что и произошло на футбольном поле", – защитили решение Монзуль зафиксировать офсайд в комитете арбитров УАФ.

Смотрите видео незасчитанного гола Шепелева (с 3:30)

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Шепелев, Вербич, "Динамо" – "Ворскла" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что после финала Кубка Украины тренер "Динамо"Михайличенко отказался оценивать судейство Монзуль. А вот защитник киевлян Шабанов отметил: "Говорят, там гол был чистый. Так бывает, что кто-то был "вне игры", а тот, кто забивал, не был, и не мешал вратарю. Но арбитр не стала пересматривать – не знаю, почему, по идее, ей должны были подсказать, а то много вопросов".

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"Динамо" – "Ворскла": серия пенальти

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