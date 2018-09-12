У вратаря сборной Франции отобрали права на 20 месяцев

Уго Льорис был еще и оштрафован за езду в пьяном виде

Стала известна мера наказания в отношении голкипера лондонского "Тоттенхэма" Уго Льориса, который ранее был обвинен в вождении в нетрезвом виде.

Как сообщает Sky Sports News в Twitter, по итогам расследования французский футболист был лишен водительских прав на срок 20 месяцев, а также оштрафован на 50 тысяч фунтов.

Напомним, 24 августа стало известно, что в отношении Льориса выдвинуто обвинение после того, как он был пойман за вождением в состоянии алкогольного опьянения. С

Льорис является капитаном "Тоттенхэма". Этим летом голкипер в составе сборной Франции завоевал титул чемпиона мира. На мундиале французская команда в решающем матче одолела Хорватию со счетом – 4:2. Уго допустил ужасную ошибку, которая в итоге не повлияла на исход встречи.

Напомним, что в прошлом году Уэйна Руни лишили водительских прав на два года за вождение в пьяном виде. Футболисту также назначили 100 часов исправительных работ.

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