У вратаря сборной Франции отобрали права на 20 месяцев

Сегодня, 14:17

Уго Льорис был еще и оштрафован за езду в пьяном виде

Уго Льорис. Фото AFP
Уго Льорис. Фото AFP

Стала известна мера наказания в отношении голкипера лондонского "Тоттенхэма" Уго Льориса, который ранее был обвинен в вождении в нетрезвом виде.

Как сообщает Sky Sports News в Twitter, по итогам расследования французский футболист был лишен водительских прав на срок 20 месяцев, а также оштрафован на 50 тысяч фунтов.

Напомним, 24 августа стало известно, что в отношении Льориса выдвинуто обвинение после того, как он был пойман за вождением в состоянии алкогольного опьянения. С

Льорис является капитаном "Тоттенхэма". Этим летом голкипер в составе сборной Франции завоевал титул чемпиона мира. На мундиале французская команда в решающем матче одолела Хорватию со счетом – 4:2. Уго допустил ужасную ошибку, которая в итоге не повлияла на исход встречи.

Напомним, что в прошлом году Уэйна Руни лишили водительских прав на два года за вождение в пьяном виде. Футболисту также назначили 100 часов исправительных работ.

Ранее мы писали, что у звезды сборной России отобрали водительские права. Федор Смолов скрылся с места ДТП, после чего суд лишил его прав сроком на год.
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Championat.ru

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