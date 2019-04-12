У Зидана случился первый конфликт с руководством "Реала" после возвращения в команду
Тренер хочет видеть Погба в "Реале", но президент считает иначе
Президент "Реала" Флорентино Перес и главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан имеют разное мнение касательно потенциального трансфера французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
По информации источника, Перес считает, что 26-летний француз не подходит мадридскому клубу и не видит необходимости в трате на хавбека около 150 миллионов евро, в то время как Зидан хочет видеть игрока "МЮ" на "Сантьяго Бернабеу".
Отмечается, что президент "Реала" не впечатлен игрой Погба и насторожен его конфликтом с предыдущим главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
Ранее Погба назвал мадридский "Реал" клубом мечты, а Зинедин Зидан в беседе с журналистами предложил французу после "МЮ" продолжить карьеру в мадридском клубе.
Контракт 26-летнего хавбека с "красными дьяволами" истекает в июне 2021 года, но включает опцию продления на один год.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Погба отыграл за "Юнайтед" 29 матчей, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач.
Ранее мы писали, что "Реал" и "МЮ" готовят грандиозный обмен футболистами на десятки миллионов евро. Французский нападающий Поль Погба может перейти в испанской клуб в обмен на Рафаэля Варана и Гарета Бейла, которые вместе стоят 150 млн евро.
Также сообщалось, что агент начал работу по трансферу Погба в "Реал", "МЮ" готовит контрплан. Погба считает испанский клуб – лучшим местом для продолжения карьеры.
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