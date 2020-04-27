Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

У Зинченко одним конкурентом в "Манчестер Сити" станет меньше: помогут немцы

27 апреля, 11:37

Андрей Фоменко

"Лейпциг" хочет выкупить у английского гранда испанского защитника Анхелиньо

Четвертьфиналист Лиги чемпионов нынешнего сезона, немецкий "Лейпциг", хочет сохранить в своем составе двух арендованных футболистов. Речь идет о чешском нападающем Патрике Шике и испанском защитнике Анхелиньо, сообщает немецкое издание Bild. Права на 24-летнего Шика принадлежат "Роме", а на 23-летнего Анхелиньо – английскому "Манчестер Сити". Напомним, "Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

До 15 июня у "Лейпцига" есть возможность выкупить молодого Анхелиньо за 30 миллионов. Однако спортивный директор клуба Маркус Крьоше видит возможность приобрести испанца дешевле. Парень хорошо себя зарекомендовал в новой команде, хотя присоединился к ней лишь зимой. Немецкий клуб хочет подождать, когда истечет срок действия опций выкупа, а потом договориться о трансфере за меньшую сумму.

Интересно, что Анхелиньо пришел в "МанСити" лишь летом 2019 года из нидерландского ПСВ. Он играет преимущественно на позиции левого защитника, на которую главный тренер команды Хосеп Гвардиола выпускает и украинца Александра Зинченко. С учетом того, что "горожане" так быстро отдали Анхелиньо в аренду, они не против будут его и продать. Тем более купили его "всего" за 16 миллионов.

Реклама

Читайте, как Зинченко поменял позицию и забил первый мяч за "Манчестер Сити" в Кубке Англии.

Смотрите, как невеста Зинченко помогает ему тренироваться на карантине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Манчестер Сити Александр Зинченко трансфер ФК Лейпциг

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие
"В тюрьме мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина": откровения бывшего босса МессиФутбол
Жена известного украинского футболиста отшлепала свою маму и показала это всему миру
Жена известного украинского футболиста отшлепала свою маму и показала это всему мируФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...