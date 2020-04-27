У Зинченко одним конкурентом в "Манчестер Сити" станет меньше: помогут немцы

Четвертьфиналист Лиги чемпионов нынешнего сезона, немецкий "Лейпциг", хочет сохранить в своем составе двух арендованных футболистов. Речь идет о чешском нападающем Патрике Шике и испанском защитнике Анхелиньо, сообщает немецкое издание Bild. Права на 24-летнего Шика принадлежат "Роме", а на 23-летнего Анхелиньо – английскому "Манчестер Сити". Напомним, "Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

До 15 июня у "Лейпцига" есть возможность выкупить молодого Анхелиньо за 30 миллионов. Однако спортивный директор клуба Маркус Крьоше видит возможность приобрести испанца дешевле. Парень хорошо себя зарекомендовал в новой команде, хотя присоединился к ней лишь зимой. Немецкий клуб хочет подождать, когда истечет срок действия опций выкупа, а потом договориться о трансфере за меньшую сумму.

Интересно, что Анхелиньо пришел в "МанСити" лишь летом 2019 года из нидерландского ПСВ. Он играет преимущественно на позиции левого защитника, на которую главный тренер команды Хосеп Гвардиола выпускает и украинца Александра Зинченко. С учетом того, что "горожане" так быстро отдали Анхелиньо в аренду, они не против будут его и продать. Тем более купили его "всего" за 16 миллионов.

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