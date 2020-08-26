У знаменитого футболиста "Аякса" по ходу матча отказал подкожный дефибриллятор: видео

К счастью, Блинд сумел оправиться и встать на ноги. Но теперь ему явно стоит задуматься о завершении карьеры

Шокирующий эпизод в футболе. 30-летний защитник амстердамского "Аякса" Дэйли Блинд упал на поле прямо во время контрольного поединка против берлинской "Герты". Как сообщает Vi.nl, футболист издал крик и указал на грудную клетку. Как выяснилось позже, у Блинда отказал имплантированный кардиовертер-дефибриллятор – специальное устройство для контроля и регулирования сердечного ритма.

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К счастью, Дэйли Блинд смог быстро оправиться. После оказания медицинской помощи на газоне, он встал на ноги и сумел самостоятельно покинуть поле, после чего был заменен. Как заверил главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг, здоровью Блинда сейчас ничего не угрожает.

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Напомним, в конце прошлого года лидер "Аякса" успешно перенес операцию на сердце. Блинду имплантировали подкожный дефибриллятор, призванный контролировать работу сердца и давать импульс в случае остановки сердца или его аритмии.

Перед тем Блинд почувствовал себя плохо во время поединка Лиги чемпионов против "Валенсии". У защитника "Аякса" закружилась голова. После обследования ему поставили диагноз "воспаление сердечной мышцы", и защитник пропустил более полутора месяца, восстанавливаясь после миокардита.

При этом, несмотря на проблемы с сердцем, ранее Блинд отказывался завершить карьеру. "Что касается предположений, что я больше не сыграю, меня они не особо беспокоят. Это лишь дополнительная мотивация, чтобы показать, как быстро я могу вернуться на поле", – говорил Дэйли, который в составе "Аякса" 5 раз выигрывал чемпионат Нидерландов, а также становился бронзовым призером ЧМ со своей сборной и победителем Лиги Европы – с "Манчестер Юнайтед".

Впрочем, не исключено, что после того, как в спарринге "Аякс" – "Герта" у Блинда отказал дефибриллятор, он пересмотрит свое решение и таки завершит карьеру.

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Смотрите, как Блинд забивал за "Манчестер Юнайтед"

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