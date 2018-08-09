У звезды сборной России отобрали водительские права

Федор Смолов скрылся с места ДТП, после чего суд лишил его прав сроком на год

Суд в Краснодаре лишил футболиста сборной России Федора Смолова водительских прав. Судья заявил, что футболист совершил административное правонарушение, оставив место ДТП. Суд учел признание вины и возмещение ущерба, и решил лишить футболиста прав на управление транспортными средствами сроком на один год.

Максимальное наказание, которое грозило футболисту, предусматривало лишение прав на срок в полтора года либо арест до 15 суток.

Смолов попал в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа. Сам футболист не пострадал, но повредил автомобиль BMW M5 First Edition. По информации ГУМВД по Краснодарскому краю, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. На водителя составили административный протокол по статье 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

Смолов, которому в феврале исполнилось 28 лет, выступал за "Краснодар" с 2015 года и провел в составе клуба 101 матч, в которых забил 64 гола. В сезонах-2015/16 и 2016/17 становился лучшим бомбардиром чемпионата России. За сборную России он сыграл 37 матчей и забил 12 голов. В четверг было объявлено о переходе Смолова в московский "Локомотив".

Напомним, что в прошлом году Уэйна Руни лишили водительских прав на два года за вождение в пьяном виде. Футболисту также назначили 100 часов исправительных работ.

Ранее нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино лишили водительских прав за езду в состоянии опьянения. Футболист не мог управлять автомобилем в течение одного года.