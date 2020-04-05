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У звезды "Ювентуса" и его возлюбленной снова нашли коронавирус: что происходит с тестами в Италии

5 апреля, 10:05

Елена Павлова

Аргентинец Пауло Дибала с Орианой прошли уже третье тестирование

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала и его девушка Ориана Сабатини все еще заражены коронавирусом, несмотря на заявление о том, что они излечились. После второго отрицательного теста, новое тестирование дало положительный результат. Теперь пара вновь вынуждена изолироваться в доме. Ранее мы сообщали, что звезда чемпиона Италии сдал положительный тест на коронавирус: его девушка тоже заразилась.

"21 марта мы прошли первый тест, и он был положительным. Три дня назад мы снова сдали анализы, которые оказались отрицательными. Мы прошли и третье тестирование – оно дало положительный результат. У нас все еще есть коронавирус. Не знаю, как это работает и почему сначала анализы показали одно, а потом другое", – приводит слова Орианы El Mundo Deportivo.

Ранее звезда "Ювентуса" описал свои симптомы коронавируса. Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, как проходит его борьба с болезнью.

"У меня проявились сильные симптомы, но сегодня чувствую себя намного лучше. Теперь могу нормально двигаться, гулять и немного тренироваться. А раньше я едва мог дышать. Не мог и пошевелиться через пять минут после того, как начинал двигаться. Мышцы болели. К счастью, Ориане и мне сейчас лучше", — цитирует Дибалу Football Italia.

Смотрите, как Дибала забивал "Интеру" в чемпионате Италии перед его остановкой:

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тест девушка Ювентус Турин коронавирус Пауло Дибала

Источник: El Mundo Deportivo

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