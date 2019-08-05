Решение было принято во время заседания Контрольно-дисциплинарного комитета организации

/ Фото: ФФУ

УАФ подтвердила наказание для организаторов договорных матчей в украинском футболе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0,%20%D0%A4%D0%A4%D0%A3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0,%20%D0%A4%D0%A4%D0%A3 2019-08-05T17:12:59+03:00 Футбол Решение было принято во время заседания Контрольно-дисциплинарного комитета организации

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила дисквалификацию украинских арбитров за организацию договорных матчей. Такое решение было принято во время заседания Контрольно-дисциплинарного комитета организации 1 августа 2019 года по заявлению комитета этики и честной игры.

По результатам рассмотрения дела арбитрам Арановскому Виктору Анатольевичу, Молотокасу Вячеславу Юрьевичу и наблюдателю арбитража Буренко Юрию Васильевичу запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, в течение пяти лет.

Арбитру Вишневскому Юрию Ивановичу и футболисту Райчеву Александру Ивановичу – в течение двух лет, арбитрам Денисюку Дмитрию Викторовичу, Смиляку Дмитрию Николаевичу – в течение одного года.

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Дополнительно ко всем указанным лицам применена условная санкция в виде запрета осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на два года.

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