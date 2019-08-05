УАФ подтвердила наказание для организаторов договорных матчей в украинском футболе

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила дисквалификацию украинских арбитров за организацию договорных матчей. Такое решение было принято во время заседания Контрольно-дисциплинарного комитета организации 1 августа 2019 года по заявлению комитета этики и честной игры.
По результатам рассмотрения дела арбитрам Арановскому Виктору Анатольевичу, Молотокасу Вячеславу Юрьевичу и наблюдателю арбитража Буренко Юрию Васильевичу запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, в течение пяти лет.
Арбитру Вишневскому Юрию Ивановичу и футболисту Райчеву Александру Ивановичу – в течение двух лет, арбитрам Денисюку Дмитрию Викторовичу, Смиляку Дмитрию Николаевичу – в течение одного года.
Дополнительно ко всем указанным лицам применена условная санкция в виде запрета осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на два года.
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