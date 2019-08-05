Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,54
28,36

УАФ подтвердила наказание для организаторов договорных матчей в украинском футболе

Сегодня, 17:12

Решение было принято во время заседания Контрольно-дисциплинарного комитета организации

/ Фото: ФФУ

УАФ подтвердила наказание для организаторов договорных матчей в украинском футболе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0,%20%D0%A4%D0%A4%D0%A3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0,%20%D0%A4%D0%A4%D0%A3 Футбол Решение было принято во время заседания Контрольно-дисциплинарного комитета организации

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила дисквалификацию украинских арбитров за организацию договорных матчей. Такое решение было принято во время заседания Контрольно-дисциплинарного комитета организации 1 августа 2019 года по заявлению комитета этики и честной игры.

По результатам рассмотрения дела арбитрам Арановскому Виктору Анатольевичу, Молотокасу Вячеславу Юрьевичу и наблюдателю арбитража Буренко Юрию Васильевичу запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, в течение пяти лет.

Арбитру Вишневскому Юрию Ивановичу и футболисту Райчеву Александру Ивановичу – в течение двух лет, арбитрам Денисюку Дмитрию Викторовичу, Смиляку Дмитрию Николаевичу – в течение одного года.

Реклама

Дополнительно ко всем указанным лицам применена условная санкция в виде запрета осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на два года.

В тренде
В Украине снова меняется погода: синоптик рассказала, когда придет жара

Ранее мы писали, что за договорные матчи задержан экс-игрок "Реала": ставки делались в Украине. Полиция считает Рауля Браво главарем криминальной группировки.

Вратарь Мартыщук рассказал, как "Карпаты" за 110 тысяч долларов сдавали матч "Металлисту"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футбол арбитр ФФУ договорной матч

Источник: ФФУ

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол