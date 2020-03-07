Убегал от полиции и попал под поезд: в Италии погиб судья, отбывавший домашний арест

Итальянский футбольный судья Антонио Мартиньелло попал под поезд, пытаясь скрыться от правоохранительных органов. Об этом сообщает ll Resto del Carlino. трагедия произошла в небольшой деревушке Порто-Потенца-Пичена на востоке Италии. Мартиньелло находился под домашним арестом по обвинению в преследовании бывшей девушки. Стоит отметить, что в феврале его отстранили от судейства на год за удар головой голкипера после матча региональной лиги Италии.

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Неугомонный арбитр должен был носить электронный браслет, но нарушил условия ареста и покинул свою квартиру. Полицейские, которые быстро отследили местонахождение мужчины, сразу же прибыли на место, чтобы задержать его и сопроводить в участок. Однако Мартиньелло сначала забаррикадировался в своем жилище, а когда правоохранители проникли в дом, убежал через окно.

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В пылу побега мужчина выбежал на рельсы, где и погиб под колесами проходящего мимо поезда, который не успел затормозить. Ранее мы писали, что в Испании арбитр перешел все границы: говорил, что женщины не должны играть в футбол, и называл "позорищем".

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Пьяный арбитр в Чехии Видео: Twitter

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