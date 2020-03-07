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Убегал от полиции и попал под поезд: в Италии погиб судья, отбывавший домашний арест

7 марта, 09:04

Елена Павлова

Арбитр задерживался за преследование своей бывшей девушки

Итальянский футбольный судья Антонио Мартиньелло попал под поезд, пытаясь скрыться от правоохранительных органов. Об этом сообщает ll Resto del Carlino. трагедия произошла в небольшой деревушке Порто-Потенца-Пичена на востоке Италии. Мартиньелло находился под домашним арестом по обвинению в преследовании бывшей девушки. Стоит отметить, что в феврале его отстранили от судейства на год за удар головой голкипера после матча региональной лиги Италии.

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Неугомонный арбитр должен был носить электронный браслет, но нарушил условия ареста и покинул свою квартиру. Полицейские, которые быстро отследили местонахождение мужчины, сразу же прибыли на место, чтобы задержать его и сопроводить в участок. Однако Мартиньелло сначала забаррикадировался в своем жилище, а когда правоохранители проникли в дом, убежал через окно.

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В пылу побега мужчина выбежал на рельсы, где и погиб под колесами проходящего мимо поезда, который не успел затормозить. Ранее мы писали, что в Испании арбитр перешел все границы: говорил, что женщины не должны играть в футбол, и называл "позорищем".

Смотрите, как пьяный арбитр рассмешил болельщиков на трибуне:

Пьяный арбитр в Чехии Видео: Twitter

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