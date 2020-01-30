Участник плей-офф Лиги чемпионов лишь по пенальти одолел команду третьего дивизиона в Испании

"Валенсия" лишь по пенальти вышла в четвертьфинал / Фото: Twitter

Уже на стадии 1/8 финала Кубок Испании едва не лишился одного из местных грандов. "Валенсия", которая преодолела барьер группового этапа Лиги чемпионов, с трудом прошла команду третьего испанского дивизиона. Читайте, как "Ливерпуль" победил "Вест Хэм" в чемпионате Англии и продолжил свою феноменальную серию.

"Летучие мыши" играли в гостях с клубом третьего дивизиона – "Культураль Леонеса". Соперник оказался серьезное сопротивление: даже владел мячом 44% времени и нанес шесть ударов в створ ворот "Валенсии", тогда как те лишь три. Основное и дополнительное время завершилось ничьей 0:0. Только в серии пенальти гости показали свое мастерство и взяли верх – 4:2.

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Также в четвертьфинал вышел и "Реал". Мадридцы на выезде разобрались c "Сарагосой", ныне выступающей во втором дивизионе, со счетом 4:0. Мячи забивали Варан, Васкес, Джуниор и Бензема.

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В среду свой матч 1/8 финала "Барселона" сыграет на "Камп Ноу" с аутсайдером Ла Лиги – "Леганесом".

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