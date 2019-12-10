Ученик сменит учителя: "Наполи" избавится от легендарного итальянца и пригласит "Храброе сердце"

Гаттузо в скором времени снова вернется в Италию

Дженнаро Гаттузо / Фото: AFP

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо близок к тому, чтобы возглавить "Наполи".

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Неаполитанцы согласовали с 41-летним специалистом контракт на полтора года. Назначение Гаттузо может состояться в течение недели, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

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Ранее сообщалось, что нынешним главным тренером "Наполи" Карло Анчелотти интересуются "ПСЖ", "Арсенал" и "Эвертон".

После 15 туров "Наполи" занимает в чемпионате Италии седьмое место. Перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов с "Генком" клуб идет вторым в таблице вслед за "Ливерпулем".

Ранее мы писали, что главный тренер Карло Анчелотти может покинуть "Наполи" из-за конфликта с президентом. Руководство клуба недовольно выступлением команды и решило закрыть футболистов на базе, а те в знак протеста проигнорировали приказ. В итоге Анчелотти стал на сторону игроков.

Смотрите, как "Наполи" проиграл "Роме" в чемпионате Италии:

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