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Учись, пока я жив! Роналду показал Джоковичу, как забивать в стиле Майкла Джордана

27 декабря, 15:26

Форвард "Ювентуса" провел совместную тренировку с легендой мирового тенниса из Сербии

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

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Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Роналду, считающий себя лучшим футболистом планеты, опубликовал видео совместной тренировки со второй ракеткой мирового тенниса сербом Новаком Джоковичем. В ходе занятия спортсмены попытались допрыгнуть до высоко натянутого каната.

"Учу Новака Джоковича, как надо прыгать! Было очень приятно увидеть тебя и потренироваться с тобой, мой друг", – написал Роналду у себя в Twitter

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Напомним, на прошлой неделе Криштиану забил в стиле Майкла Джордана – Роналду сумел поразить ворота "Сампдории" ударом головой, выпрыгнув вверх на 71 см. Во время удара по мячу голова португальца находилась на высоте 256 см над землей.

Отметим, что Новак Джокович в 2019 году выиграл Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон, а также турниры в Мадриде, Токио и Париже.

Смотрите, как Джокович умеет заводить публику

Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

Добавим также, что на днях экс-игрок "Шахтера" показал "прыжок на Луну", которым переплюнул Криштиану. Как оказалось, у знаменитого португальца, забивающего с высоты 2,56, имеется украинский "учитель" – Вячеслав Шевчук.

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соцсети Криштиану Роналду Новак Джокович

Источник: Сегодня|Спорт

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