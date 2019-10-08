Учите правила: футболиста удалили с поля за неправильную замену

Даррен Мюррей покинул поле не там, где надо, и был удален

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Забавный случай произошел в чемпионате Северной Ирландии. Матч 10-го тура местной Премьер-лиги между "Глентораном" и "Клифтонвиллом" ничем особо не запомнился бы, если бы в нем игрока удалили за игнорирование нового правила замены. Напомним, согласно нововведениям, футболист должен покидать поле не на центральной линии возле скамеек запасных, а в ближайшем к кромке поля месте. Новое правило, работающее с прошлого года, призвано ускорить процесс замены, чтобы игра не затягивалась.

Во встрече "Гленторана" и "Клифтонвилла" игрока хозяев Даррена Мюррея меняли на 64-й минуте. Футболист находился у дальней от лавок запасных боковой линии, поэтому судья попросил его покинуть поле в ближайшем месте. Однако тот проигнорировал указание рефери и по привычке отправился к центральной линии. Но судья оказался суперпринципиальным и, остановив Мюррея несколькими свистками, показал ему желтую карточку. Для 27-летнего игрока "Гленторана" она стала второй в матче и обернулась красной карточкой и удалением. Из-за этого партнер Даррена, который должен был его заменить, на поле не вышел.

В итоге, оставшись в меньшинстве, хозяева проиграли 0:1, пропустив гол на 84-й минуте. Из-за этого "Гленторан" опустился на седьмое место, "Клифтонвилл" же остался третьим.

Тем временем, сборная Украины начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы-2020, о чем рассказал один из лидеров команды Александр Зинченко. Напомним, недавно наш представитель в "МанСити" вышел к журналистам, сняв футболку.

Видео: Сегодня|Спорт

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