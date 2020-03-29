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Удачная шутка про голову: футболист "Боруссии" показал, как будет выглядеть команда после карантина

29 марта, 10:28

Елена Павлова

А спустя несколько часов сборная Бельгии опубликовала аналогичную фотографию

Бельгийский полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель опубликовал в Instagram шуточный пост, в котором показал влияние карантина на футболистов. Хавбек немецкого клуба пошутил, что после того, как закончится самоизоляция, у всех его одноклубников будет такая же пышная прическа, как и у него. Ранее мы сообщали, что звезды сборной Бельгии по футболу пошли на тренерские курсы.

"Когда команда не может постричься в условиях изоляции", – объяснил свое творение Витсель.

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А спустя несколько часов пресс-служба сборной Бельгии опубликовала аналогичную фотографию, но на этот раз "под Витселя" сделаны прически у футболистов национальной команды.

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Мы также писали, что другой бельгиец, звезда "Реала" Эден Азар решил "закосить" под тренера после неудачного сезона. Игрок подумал, что стоит кардинально изменить имидж и что-то сделать со своими волосами. Недолго думая, семерка "Реала" просто сбрил все волосы. Отметим, что с такой же прической ходит и главный тренер команды – Зинедин Зидан.

Смотрите, как Витсель забивал за сборную Бельгии

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карантин прическа шутка Боруссия Дортмунд сборная Бельгии Аксель Витсель

Источник: isport.ua

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