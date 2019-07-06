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Удачный дебют: Эдуард Соболь уже отметился ассистом в матче за "Брюгге"

6 июля, 22:10

Украинский футболист не помог своей команде уйти от поражения в спарринге

Фото: ФК "Брюгге"
Фото: ФК "Брюгге".

Игрок сборной Украины Эдуард Соболь дебютировал за свой новый клуб бельгийский "Брюгге". Хотя в товарищеском поединке с голландским АЗ "черно-синие" уступили со счетом 2:5, но для нашего игрока дебют получился удачным. Соболь появился на поле во втором тайме. Когда на табло светились ужасающие для Брюгге 0:5, на 74-й минуте украинский защитник отдал голевую передачу на Лои Опенда. Таким образом, Эдуард Соболь отметился первым результативным действием в составе нового клуба.

Ранее мы писали, что форвард сборной Украины Роман Яремчук забил гол с пенальти на сборах "Гента". Украинец помог своей команде обыграть греческий "Арис".

А вот другой украинец в Бельгии Руслан Малиновский объявил бойкот чемпионам Бельгии. Лидер сборной Украины чувствует себя в "Генке" обманутым и ждет не дождется отъезда в Италию.

Как сообщалось ранее, "Сампдория" отпадает: в борьбу за Малиновского с новой силой включается "Аталанта". Бывший клуб Алексея Михайличенко вышел из переговоров по приобретению украинского чемпиона Бельгии. Однако возобновился процесс возможного трансфера лидера сборной Украины в другой клуб Серии А – получившую прямой пропуск в группу Лиги чемпионов "Аталанту".

Руслан Малиновский и его жена Роксана
Руслан Малиновский и его жена Роксана Фото: Instagram

Как известно, Руслана Малиновского ждут изменения не только в карьере, но и в семейной жизни. Жена 26-летнего чемпиона Бельгии Роксана вскоре должна родить ребенка. Супруги ждут девочку.

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Тег товарищеский матч, Эдуард Соболь, Брюгге

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zbirna.com

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