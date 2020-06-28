Заработал удаление и пенальти: Роман Зозуля помог "Альбасете" выиграть впервые за три матча

Украинский футболист Роман Зозуля продуктивно провел матч второй лиги Испании, в котором его "Альбасете" обыграл "Расинг" со счетом 2:1. Украинец вышел на поле в стартовом составе и провел весь поединок. В середине первого тайма Аристоте Нкака умудрился за две минуты заработать два "горчичника" и отправиться в раздевалку. Второе предупреждение он получил как раз после фола на Романе.

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А за пять минут до финального свистка Зозуля заработал для своей команды пенальти. Арбитр указал на "точку" после использования Системы видеопомощи арбитрам. Правда, пробивать пенальти вызвался не Зозуля, а его одноклубник Педро, который пробил мимо ворот.

Тут же "Расинг" открыл счет в матче, но после перерыва гости дважды отличились и увезли домой волевую победу. После 36 туров "Альбасете" занимает 16-е место в турнирной таблице Сегунды, при этом, они выиграли впервые за три матча, а "Расинг" идет на последнем месте.

На счету Зозули в текущем сезоне 33 матча в чемпионате, три забитых гола и одна результативная передача. Ранее мы писали, что Роман Зозуля кардинально изменил имидж.

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