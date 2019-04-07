Удаления – привычное дело: Милевский вспомнил противостояние "Шахтера" и "Динамо" в Кубке Украины

Украинский нападающий считает "Шахтер" сильнее, но удачи желает своей бывшей команде

Удаления – привычное дело: Милевский вспомнил противостояние "Шахтера" и "Динамо" в Кубке Украины 2019-04-07T13:10:07+03:00 Футбол Украинский нападающий считает "Шахтер" сильнее, но удачи желает своей бывшей команде

7 апреля состоится матч Шахтер – Динамо

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский накануне матча 1/4 финала Кубка Украины между киевлянами и донецким "Шахтером", который состоится сегодня в Харькове, вспомнил перипетии противостояния команд на этой же стадии в сезоне 2009/2010 годов, когда "горняки" обыграли киевлян – 2:0. Напомним, "Шахтер" – "Динамо" онлайн уже доступен на нашем сайте.

"Пропустили дурацкий гол от Срны. Наверное, нам не хватило острых моментов и хороших взаимодействий. Что касается удаления Вукоевича (Огнена удалили на 85-й минуте встречи – прим.), то это всегда нормально. Они были как заслуженные, так и нет. В то время для нашего противостояние это было привычным делом. Мне кажется, "Шахтер" сегодня немного сильнее. Но из меня такой себе прогнозист. Желаю удачи "бело-синим", – отметил Милевский.

Напомним, что ранее экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна сделал смелое заявление: "В матче "Шахтер" – "Динамо" хочу увидеть драку с красными карточками".

Ранее Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Удаления – привычное дело: Милевский вспомнил противостояние "Шахтера" и "Динамо" в Кубке Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Канал Футбол Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.