Удаления – привычное дело: Милевский вспомнил противостояние "Шахтера" и "Динамо" в Кубке Украины
Украинский нападающий считает "Шахтер" сильнее, но удачи желает своей бывшей команде
Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский накануне матча 1/4 финала Кубка Украины между киевлянами и донецким "Шахтером", который состоится сегодня в Харькове, вспомнил перипетии противостояния команд на этой же стадии в сезоне 2009/2010 годов, когда "горняки" обыграли киевлян – 2:0. Напомним, "Шахтер" – "Динамо" онлайн уже доступен на нашем сайте.
"Пропустили дурацкий гол от Срны. Наверное, нам не хватило острых моментов и хороших взаимодействий. Что касается удаления Вукоевича (Огнена удалили на 85-й минуте встречи – прим.), то это всегда нормально. Они были как заслуженные, так и нет. В то время для нашего противостояние это было привычным делом. Мне кажется, "Шахтер" сегодня немного сильнее. Но из меня такой себе прогнозист. Желаю удачи "бело-синим", – отметил Милевский.
Напомним, что ранее экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна сделал смелое заявление: "В матче "Шахтер" – "Динамо" хочу увидеть драку с красными карточками".
Ранее Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо".
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