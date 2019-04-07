Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Удаления – привычное дело: Милевский вспомнил противостояние "Шахтера" и "Динамо" в Кубке Украины

Сегодня, 13:10

Украинский нападающий считает "Шахтер" сильнее, но удачи желает своей бывшей команде

Удаления – привычное дело: Милевский вспомнил противостояние "Шахтера" и "Динамо" в Кубке Украины Футбол Украинский нападающий считает "Шахтер" сильнее, но удачи желает своей бывшей команде

7 апреля состоится матч Шахтер – Динамо

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский накануне матча 1/4 финала Кубка Украины между киевлянами и донецким "Шахтером", который состоится сегодня в Харькове, вспомнил перипетии противостояния команд на этой же стадии в сезоне 2009/2010 годов, когда "горняки" обыграли киевлян – 2:0. Напомним, "Шахтер" – "Динамо" онлайн уже доступен на нашем сайте.

"Пропустили дурацкий гол от Срны. Наверное, нам не хватило острых моментов и хороших взаимодействий. Что касается удаления Вукоевича (Огнена удалили на 85-й минуте встречи – прим.), то это всегда нормально. Они были как заслуженные, так и нет. В то время для нашего противостояние это было привычным делом. Мне кажется, "Шахтер" сегодня немного сильнее. Но из меня такой себе прогнозист. Желаю удачи "бело-синим", – отметил Милевский.

Напомним, что ранее экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна сделал смелое заявление: "В матче "Шахтер" – "Динамо" хочу увидеть драку с красными карточками".

Ранее Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Кубок Украины, Артем Милевский

Вы сейчас просматриваете новость " Удаления – привычное дело: Милевский вспомнил противостояние "Шахтера" и "Динамо" в Кубке Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Канал Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 11:08

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

"Шахтер" подготовил эксклюзивную видеотрансляцию событий вокруг матча с "Динамо"

Сегодня, 10:59

"Горняки" покажут разминку, выход команды на поле и дадут возможность фанатам узнать мнение эксперта

Марлос в строю: "Шахтер" прибыл в Харьков на суперматч против "Динамо"

Сегодня, 10:30

"Горняки" прибыли в Харьков за день до матча Кубка Украины

Онлайн главного матча весны "Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины

Сегодня, 09:55

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Юрий Максимов о матче "Шахтер" – "Динамо": "В Украине только две команды и осталось"

Вчера, 15:26

Бывший футболист киевского "Динамо", а сейчас футбольный тренер – о противостоянии наших грандов в четвертьфинале Кубка Украины

Дарио Срна: "В матче "Шахтер" – "Динамо" хочу увидеть драку с красными карточками"

Вчера, 12:22

"Болельщики хотят, чтобы игроки матерились, спорили с судьей", – говорит экс-капитан "горняков"

У Ванды Нары есть шикарная сестра

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Ученые выяснили, какой сок избавит от проблем с позвоночником

Кабмин разрешил сотрудникам ходить на работу выпившими

Аваков о возвращении Саакашвили в Украину

7 вещей, о которых нам врали в школе

Facebook пояснил, как россияне манипулируют мнением украинцев

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Стало известно, когда в Киеве закончится отопительный сезон

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях
Загрузка...

Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

Вчера, 20:07

Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Дарио Срна: "В матче "Шахтер" – "Динамо" хочу увидеть драку с красными карточками"

Вчера, 12:22

"Болельщики хотят, чтобы игроки матерились, спорили с судьей", – говорит экс-капитан "горняков"

Вероятность победы Усика в первом поединке в супертяжелом весе оценили в 80 процентов

Вчера, 12:15

25 мая в США украинец проведет первый бой в новой для себя весовой категории – против Карлоса Такама

Ярмоленко выпил с одноклубниками и стал членом банды латиносов

Вчера, 11:24

Появилось фото посиделок Андрея с одноклубниками во время игровой паузы в карьере украинца

Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"

Вчера, 09:53

"Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах