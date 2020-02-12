Удалил и взял "на Одессу": в Италии дисквалифицировали арбитра за нападение на футболиста

После удара от рефери вратарю пришлось обратиться за помощью к медикам

/ Фото: AFP

Итальянский футбольный арбитр получил год дисквалификации за удар головой футболиста. Рефери восьмого дивизиона чемпионата Италии Антонио Мартиньелло удалил с поля вратаря "Борго Мальяно" Маттео Чиччиоли в матче против "Монтоттоне".

После игры голкипер попытался выяснить у арбитра, почему он принял столь суровое решение в отношении него. В ходе разговора Мартиньелло головой ударил голкипера, который с травмами был доставлен в больницу, сообщает ANSA.

Помимо дисквалификации арбитру запрещено посещать расположение клубов и национальных команд Италии на всех уровнях.

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Ранее мы писали о скандале в Испании: арбитр говорил, что женщины не должны играть в футбол, и называл "позорищем". Тренер "Кревильенте" возмущена поведением рефери и требует извинений.

Кстати, известный рефери Пабло Лунати назвал сына в честь стадиона в Мадриде, но не из-за любви к "Реалу". Бывший судья ФИФА является фанатом аргентинского гранда "Ривер Плейт".

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