Удар по России! Сегодня – 20 лет легендарному голу Шевы в ворота Филимонова: две версии шедевра

Самый знаменитый мяч в истории украинского футбола - как это было и причем тут "двойная беременность" вратаря

Филимонов после гола от Шевченко / Фото: Спорт-Экспресс

Ровно 20 лет назад, 9 октября 1999 года, на стадионе "Лужники" в Москве состоялся матч Россия – Украина (1:1), в котором Андрей Шевченко забил самый знаменитый гол в своей карьере. Он вывел в раунд плей-офф квалификации Евро-2000 Украину, и оставил за бортом турнира Россию. А пропустивший тот мяч от Шевы голкипер Александр Филимонов навсегда стал изгоем для болельщиков своей страны.

Читайте также: "От Шевченко несло рыбьим жиром. Он мазался им от сглаза": откровения экс-игрока сборной России

Гол Шевы Филимонову – на украинском ТВ

Гол Шевы Филимонову – на российском ТВ

Реклама

Шла 88-я минута. Украина проигрывала 0:1. Но Шевченко удачно закрутил со штрафного с левого фланга и Филимонов, пытаясь поймать мяч, вместе с ним рухнул в ворота. На радостях Андрей побежал в объятия Йожефа Сабо – тогдашнего тренера украинской сборной. А место, с которого он забил, вошло в историю футбола, как "точка Шевченко".

Позже прозвучало необычное заявление – Филимонов, которого на родине подозревали в сдаче матча Украине, пропустил супергол от Шевы якобы из-за беременных жены и подруги. "Филимонов с пятнадцати лет, еще со школы, был влюблен в свою будущую жену, обожал ее. А она все никак не могла от него родить. У него появилась новая подруга, что-то у них там было. И получилось, что осенью 99‑го и жена забеременела, и подруга. Представляете его состояние?! Вратари же вообще другой душевной организации", – рассказал экс-администратор "Спартака" Александр Хаджи.

Россия – УКРАИНА – 1:1

09.10.1999. Москва. Стадион "Лужники". 78 600 зрителей. +12°С

Арбитр: Давид Эллерей (Англия)

Голы: Карпин (75) – Шевченко Андрей (88)

Россия: Филимонов, Хлестов, Хохлов, Смертин, Аленичев, Дроздов, Онопко, Карпин, Титов, Панов (Семак, 79), Тихонов (Бесчастных, 61). Тренер: Олег Романцев

УКРАИНА: Шовковский, Лужный, Мизин, Головко, Ващук, Дмитрулин (Ковалев, 75), Максимов (Мороз, 77), Гусин, Скаченко (Микитин, 41), Шевченко, Ребров. Тренер: Йожеф Сабо

Как мы писали ранее, в ожидании Роналду Шева рассказал о траблах Зинченко, а также о шансах на вызов Милевского и досрочном выходе на Евро-2020. Перед матчами с Литвой и Португалией главный тренер сборной не видит проблемы в том, что самый дорогой украинский футболист стал реже играть в "МанСити".

Также сообщалось, что Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане": теперь все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить свой бывший клуб, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама