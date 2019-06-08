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"Ударил исподтишка – это очень подло": у лидера молодежной сборной Украины подозрение на перелом

8 июня, 11:17

Украинец покинул матч молодежного чемпионата мира на носилках

Фото: Getty Images

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Петраков рассказал о степени повреждения лидера команды Дениса Попова, которое он получил в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира среди 20-летний против Колумбии (1:0). Напомним, что Попов – не только столп обороны нашей команды, но и один из лучших бомбардиров на турнире, на чего счету три результативные удары.

"Мы ждали этой игры и рассчитывали, что она будет настолько тяжелой. Мы уже думаем о полуфинале. Есть у нас одна негативная ситуация – это травма нашего ведущего защитника Дениса Попова. Некрасиво поступил футболист сборной Колумбии. Исподтишка нанес серьезную травму нашему игроку. Сейчас поехали делать рентген, скорее всего, там перелом. Это не красит футбол, не красит игрока колумбийской сборной. То, что он сделал, – это очень подло", – заявил Петраков.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира U-20, где встретится с Италией. Матч состоится 11 июня. Ранее букмекеры назвали фаворита в матче Украина – Италия в полуфинале молодежного ЧМ-2019.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20), Александр Петраков, Денис Попов

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