Ударом из центрального круга: в матче лидеров чемпионата Черногории забили шикарный мяч

"Будучность" из Подгорицы обыграла "Сутьеску" из Никшича, забив два безответных мяча

Забавный эпизод произошел в матче чемпионата Черногории по футболу. В 26-м туре встречались первая и вторая команды национального первенства: "Будучность" из Подгорицы принимала "Сутьеску" из Никшича. Правда, разрыв между соперниками еще до встречи составлял 15 очков, так что в чемпионстве "Будучности" никто не сомневался. К слову, финт с передачей Мудрика поразил соцсети.

Поединок получился непростым. Хозяева открыли счет на 22-й минуте – 1:0. Однако всего через пять минут команда Подгорицы осталась в меньшинстве: один из футболистов, Петар Грбич, умудрился заработать две желтые карточки за неполные полчаса.

Правда, "Сутьеска" так и не смогла поразить ворота "Будучности". Зато пропустила в свои. Причем Милош Раичкович забил потрясающий мяч дальним ударом. Футболист, находясь в центральном круге, увидел, что голкипер вышел далеко из ворот, и филигранным ударом направил снаряд в цель – 2:0. Его радости не было предела: разделить ее он поспешил с болельщиками, которые на трибунах находились без масок.

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