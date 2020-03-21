Удержать любой ценой: в "Барселоне" определились с приоритетной задачей на сезон

Президент клуба хочет, чтобы Лионель Месси остался в клубе, как можно дольше

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу сформировал список своих задач, сообщает AS. По сведениям издания, целью номер один для руководителя клуба является заключение нового контракта с Лионелем Месси. Бартомеу планировал обсудить условия сделки с отцом футболиста Хорхе Месси ранее в этом месяце и обо всем договориться уже в марте, однако ряд скандальных историй, в которые клуб оказался втянутым, отложили эти планы. Отмечается, что Месси не стремиться подписывать долгосрочное соглашение с каталонцами.

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Напомним, что действующее соглашение с капитаном команды истекает в июне 2021 года. В нынешнем сезоне 32-летний Лионель Месси провел в составе "Барселоны" 31 матч во всех турнирах, забив 24 мяча и сделав 16 результативных передач.

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Смотрите, как Месси забивает за "Барселону":

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