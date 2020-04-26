Удивил! Самый титулованный футболист мира назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

36-летний бразилец Дани Алвес, за спиной у которого 40 командных трофеев, намерен поставить точку в Аргентине

Самый титулованный игрок в истории футбола 36-летний бразилец Дани Алвес, выступающий сейчас у себя на родине за "Сан-Паулу", во время карантинного эфира в Instagram назвал клуб, в котором он хотел бы завершить свою карьеру. Это не родная для него Бразилия и не Европа. Легендарный защитник Дани Алвес, у которого недавно угнали машину, удивил, объявив о желании повесить бутсы на гвоздь... в Аргентине.

"Было бы неплохо завершить карьеру в "Бока Хуниорс". Вы знаете, как я люблю "Боку", и это не пустые слова, не обман. Дело не в том, что мы говорим о великом клубе. "Бока" всегда меня притягивала, даже когда я выступал за "Барселону", – заявил бразилец, успевший, помимо каталонского клуба, поиграть в Европе за "Севилью", "Ювентус" и "Пари Сен-Жермен"

Дани Алвес / Фото: AFP

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Напомним, в прошлом году, выиграв со сборной Бразилии Кубок Америки, Дани Алвес обновил мировой рекорд по количеству командных трофеев, которых в его карьере стало ровно 40.

Дани Алвес / Фото: Instagram

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В частности, Алвес 9 раз выигрывал чемпионаты (Испании – 6 раз, 2 – Франции, Италии – 1), 7 раз национальные Кубки (Испании – 5, Франции – 1, Италии – 1), 7 раз национальные Суперкубки (5 в Испании, 2 во Франции), 1 раз – Кубок лиги (Франция), трижды брал Лигу чемпионов (все – с "Барселоной"), дважды – Кубок УЕФА (оба – с "Севильей"), четыре – Суперкубок УЕФА и выиграл три чемпионата мира среди клубов. Кроме того, в составе сборной Бразилии Дани по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Смотрите, как Дани Алвес забивал за "ПСЖ"

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