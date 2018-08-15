УЕФА будет рассматривать поступок Хачериди и готовит наказание Луису Адриано

Как сообщает официальный сайт УЕФА, контрольно-дисциплинарный комитет открыл дело в отношении московского "Спартака" по итогам ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа (0:0).

23 августа УЕФА рассмотрит инцидент с получением красной карточки форвардом "Спартака" Луисом Адриано (эпизод произошел на 33-й минуте), а также блокировку проходов стадиона болельщиками.

При этом УЕФА не стал разбирать эпизод с участием украинского защитника ПАОКа Евгения Хачериди. После матча он вместе со своими партнерами пошел поблагодарить болельщиков команды, которые приехали в российскую столицу. В ответ на выкрики со стороны фанатов "Спартака" Хачериди спустил гетры и показал пальцем на щитки в цветах украинского флага, позже футболист в Instagram поделился фотографией, где демонстративно указывает пальцем на свои щитки.

Интересно, что президента ПАОКа российский бизнесмен Иван Саввиди в Москве заявил, что болеет за киевское "Динамо". Это он заявил после того, как его команда выбила московский "Спартак" из Лиги чемпионов.

Интересно, что после матча поступок Хачериди прокомментировал депутат Госдумы РФ и призвал наказать штрафом не только самого футболиста, но и его клуб.