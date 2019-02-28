УЕФА дисквалифицировал чемпиона Европы на три матча в еврокубках
Свое наказание Рикарду Куарежма отбудет уже в следующем сезоне
Португальский полузащитник турецкого "Бешикташа" Рикарду Куарежма получил дисквалификацию от УЕФА на три матча. Такое решение было вынесено после удаления футболиста в игре 6-го тура группового этапа Лиги Европы со шведским "Мальме" (1:0). Куарежма был удален с поля на 65-й минуте за грубый фол против игрока соперника.
Отметим, что "Бешикташ" занял третье место в турнирной таблице по итогам группового этапа и завершил выступление в еврокубках еще в декабре. Наказание для португальца переносится на матчи следующего сезона.
Сегодня стало известно, что капитана "Реала" Серхио Рамоса дисквалифицировали на два матча Лиги чемпионов. Футболист умышленно заработал предупреждение, чтобы пропустить ответный матч с "Аяксом".
Также сообщалось, что УЕФА не будет наказывать соперника "Динамо" по Лиге Европы за проявление расизма фанатами. Болельщики английского клуба выкрикивали расистские лозунги на матче Лиги Европы в Будапеште.
Ранее мы сообщали, что по решению ФИФА лондонский клуб в два ближайших трансферных окна не сможет регистрировать новых футболистов. В клубе уже пообещали подать апелляцию.
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