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УЕФА дисквалифицировал чемпиона Европы на три матча в еврокубках

Сегодня, 22:51

Свое наказание Рикарду Куарежма отбудет уже в следующем сезоне

Рикарду Куарежма
Рикарду Куарежма. Фото: AFP
УЕФА дисквалифицировал чемпиона Европы на три матча в еврокубках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/849/7ae/5c78497ae7cfe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/849/7ae/5c78497ae7cfe.jpg Футбол Свое наказание Рикарду Куарежма отбудет уже в следующем сезоне

Португальский полузащитник турецкого "Бешикташа" Рикарду Куарежма получил дисквалификацию от УЕФА на три матча. Такое решение было вынесено после удаления футболиста в игре 6-го тура группового этапа Лиги Европы со шведским "Мальме" (1:0). Куарежма был удален с поля на 65-й минуте за грубый фол против игрока соперника.

Отметим, что "Бешикташ" занял третье место в турнирной таблице по итогам группового этапа и завершил выступление в еврокубках еще в декабре. Наказание для португальца переносится на матчи следующего сезона.

Сегодня стало известно, что капитана "Реала" Серхио Рамоса дисквалифицировали на два матча Лиги чемпионов. Футболист умышленно заработал предупреждение, чтобы пропустить ответный матч с "Аяксом".

Также сообщалось, что УЕФА не будет наказывать соперника "Динамо" по Лиге Европы за проявление расизма фанатами. Болельщики английского клуба выкрикивали расистские лозунги на матче Лиги Европы в Будапеште.

Ранее мы сообщали, что по решению ФИФА лондонский клуб в два ближайших трансферных окна не сможет регистрировать новых футболистов. В клубе уже пообещали подать апелляцию.

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Тег УЕФА, Бешикташ, Лига Европы, Рикарду Куарежма

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