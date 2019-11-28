"УЕФА должен что-то с этим сделать": игрок "Интера" пожаловался на расизм

Лукаку / Фото: Getty Images

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Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, что подвергся оскорблениям на расовой почве во время выездной встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской "Славией".

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"УЕФА должен что-то с этим сделать, поскольку такое поведение на трибунах – это неправильно Вчера это произошло со мной дважды. Сейчас идет 2019 год, в клубах выступают много игроков разных национальностей. Когда на стадионах присутствуют плохие люди, это подает детям не слишком хороший пример", – рассказал Ромелу Лукаку.

Лукаку в нынешнем сезоне провел 17 матчей за "Интер", отметившись 11 голами и 2 результативными передачами.

Видео удаления Тайсона в игре с "Динамо"

Добавим, что, по версии ультрас "Динамо", расистский скандал на украинском "классико" возник из-за ошибки восприятия звуков, которые издавали фанаты киевского клуба. Дескать, обезьяноподобными "уханьями" они не оскорбляли игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо, а поддерживали вымирающий вид птиц – пятнистых сов.

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