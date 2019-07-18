УЕФА исключил обладателя Кубка Бельгии из Лиги Европы
Клуб пытался организовать договорной матч на национальном уровне
УЕФА объявил об исключении бельгийского клуба "Мехелен" из группового этапа Лиги Европы-2019/20. Предполагается, что представители "Мехелена" попытались организовать договорной матч на национальном уровне и нарушили регламент турнира. Уточняется, что решение было принято на основании расследования, проведенного Инспектором УЕФА по этике и дисциплине в соответствии с правилами организации.
"Апелляционная инстанция УЕФА была полностью удовлетворена доказательствами того, что представители "Мехелена", а следовательно – сам клуб, пытался организовать договорный матч на национальном уровне. Этому аспекту уделено внимание в регламенте Лиги Европы УЕФА", – говорится в релиз Союза европейских футбольных ассоциаций.
Бельгийский арбитражный суд (БАС) одобрил решение об отстранение "Мехелена" от участия в еврокубках на один сезон.
В результате решения апелляционной комиссии УЕФА, которая согласилась с доводами УЕФА и БАС, было принято решение о том, что в сезоне-2019/20 в Лиге Европы вместо "Мехелена" выступит другой клуб.
Ранее мы писали, что Турция теряет одного представителя в еврокубках из-за нарушения финансового Fair Play. У "Трабзонспора" есть шанс доказать свою невиновность до 15 октября 2019 года.
Напомним, что Лигу Европы 2019 года выиграл лондонский "Челси". В финальном матче, который прошел в Баку, "Челси разгромил лондонский "Арсенал" – 4:1.
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