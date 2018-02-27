УЕФА изменил формат Лиги чемпионов и Лиги Европы: что теперь ждет украинские клубы

Нововведения в еврокубках вступят в силу с нынешнего сезона

С сезона 2018/19 будут изменены форматы Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы. УЕФА подробно рассказывает о нововведениях в регламентах турниров.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Отныне в групповой этап Лиги чемпионов автоматические путевки получат 26 команд, включая победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Еще шесть участников определятся в ходе квалификации.

Каждая команда, вылетевшая в отборе Лиги чемпионов, получит шанс добиться успеха в Лиге Европы.

Напрямую в групповой этап Лиги Европы попадут 17 команд, еще 10 команд автоматически получат путевки в основную сетку после вылета из раунда плей-офф и третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Оставшееся 21 место будет разыграно в квалификации, разделенной на два пути (Путь чемпионов и Путь представителей лиг).

Введен предварительный раунд квалификации в Лиге чемпионов (будет проведен мини-турнир с игрой на выбывание) и в Лиге Европы (двухматчевые противостояния).

В основной сетке обоих турниров изменений не будет за исключением разнесенных во времени матчей – 18:55 СЕТ и 21:00 СЕТ – в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Групповой этап

Автоматически в групповой этап попадут 26 клубов из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/17.

Участники сезона 2018/19

Действующий победитель Лиги чемпионов (1).



Действующий победитель Лиги Европы (1).

По четыре сильнейшие команды из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом. Сейчас это Испания, Германия, Англия, Италия (16).

По две команды от ассоциаций, занимающих 5-е и 6-е места в рейтинге: Франция, Россия (4).

Чемпионы ассоциаций с 7-го по 10-е места в рейтинге: Португалия, Украина, Бельгия, Турция (4).

Если действующий победитель Лиги чемпионов получит право сыграть в групповом этапе на основе результатов в национальном чемпионате, то освободившееся место займет чемпион ассоциации, занимающей в рейтинге 11-е место, который в противном случае выступал бы в квалификации в Пути чемпионов.



Если действующий победитель Лиги Европы получит право сыграть в групповом этапе на основе результатов в национальном чемпионате, то освободившееся место займет обладатель третьей строчки в чемпионате, занимающем пятое место в рейтинге, который в противном случае выступал бы в квалификации в Пути представителей лиг.

Одна ассоциация может быть представлена на групповом этапе максимум пятью клубами.

Квалификация

Как и сейчас, команды будут соревноваться в двух разных сетках: Пути чемпионов и Пути представителей лиг. В отборе выступят команды из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/17.

Путь чемпионов (четыре путевки в групповой этап)

В этом пути сыграют чемпионы ассоциаций, занимающих в рейтинге места с 11-го и ниже. Квалификация начнется с предварительного раунда, затем предусмотрены три отборочных раунда и раунд плей-офф:

Предварительный раунд (будет разыгран по системе мини-турнира с игрой на выбывание): четыре команды.

Первый отборочный раунд: 33 команды плюс победитель предварительного раунда.

Второй отборочный раунд: три команды плюс 17 победителей первого отборочного раунда.

Третий отборочный раунд: две команды плюс 10 победителей второго отборочного раунда.

Раунд плей-офф: две команды плюс шесть победителей третьего отборочного раунда.

Все команды, выбывшие из Пути чемпионов, начиная с предварительного раунда и заканчивая третьим отборочным раундом, получат шанс добиться успеха в Лиге Европы, где они выступят в Пути чемпионов соответствующего раунда отбора. Команды, выбывшие в раунде плей-офф, автоматически попадут в групповой этап Лиги Европы.

Путь представителей лиг (две путевки в групповой этап)

Здесь сыграют обладатели третьих мест из ассоциаций, занимающих в рейтинге пятое и шестое места, а также вице-чемпионы ассоциаций, находящихся в рейтинге с седьмого по 15-е места. В целом будет сыграно три отборочных раунда:

Второй отборочный раунд: шесть команд.

Третий отборочный раунд: пять команд плюс три победителя второго отборочного раунда.

Раунд плей-офф: четыре победителя третьего отборочного раунда.

Команды, которые проиграют во втором отборочном раунде Пути представителей лиг, продолжат еврокубковый сезон в третьем отборочном раунде Пути представителей лиг Лиги Европы. Команды, которые вылетят в третьем отборочном раунде Пути представителей лиг или в раунде плей-офф, напрямую попадут в групповой этап Лиги Европы.

ЛИГА ЕВРОПЫ

Групповой этап

Автоматически в групповой этап попадут 17 клубов из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/17.

Участники сезона 2018/19:

По две сильнейшие команды из пяти ассоциаций с наивысшим рейтингом: Испания, Германия, Англия, Италия, Франция (10).

По одной команде от ассоциаций, занимающих места с 6-го по 12-е в рейтинге: Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Швейцария.

Десять команд попадут в групповой этап после вылета из Лиги чемпионов – это шесть неудачников Пути представителей лиг (неудачники третьего отборочного раунда и раунда плей-офф) и четыре команды, которые покинут Лигу чемпионов после раунда плей-офф в сетке "Путь чемпионов".

Квалификация

С сезона 2018/19 команды будут соревноваться в двух разных сетках: Пути чемпионов и Пути представителей лиг. В отборе выступят команды из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/17.

Путь чемпионов (8 путевок в групповой этап)

Здесь сыграют команды, которые вылетят из Лиги чемпионов на отрезке между предварительным раундом и третьим отборочным раундом Пути чемпионов. В целом будет сыграно три отборочных раунда:

Второй отборочный раунд: 20 команд, покинувших Лигу чемпионов после предварительного раунда и первого отборочного раунда.

Третий отборочный раунд: 10 команд, покинувших Лигу чемпионов после второго отборочного раунда плюс 10 победителей второго отборочного раунда Пути чемпионов Лиги Европы.

Раунд плей-офф: шесть команд, покинувших Лигу чемпионов после третьего отборочного раунда плюс 10 победителей третьего отборочного раунда Пути чемпионов Лиги Европы.

Путь представителей лиг (13 путевок в групповой этап)

Здесь сыграют остальные участники Лиги Европы из всех 55 национальных ассоциаций плюс команды, которые покинут Лигу чемпионов после поражения на стадии второго отборочного раунда в сетке "Путь представителей лиг".

Предварительный раунд: 16 команд.

Первый отборочный раунд: 86 команд плюс восемь победителей предварительного раунда.

Второй отборочный раунд: 27 команд плюс 47 победителей первого отборочного раунда.

Третий отборочный раунд: 15 команд (включая три клуба, покинувших Лигу чемпионов после поражения на стадии второго отборочного раунда в сетке "Путь представителей лиг") плюс 37 победителей второго отборочного раунда.

Раунд плей-офф: 26 победителей третьего отборочного раунда.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая 2018 года