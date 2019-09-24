УЕФА изменил регламент Лиги наций: что ждет сборную Украины

/ Фото: AFP

Как сообщалось ранее, УЕФА изменил регламент Лиги наций и огласил состав лиг на сезон 2020/21. Состав групп в каждой лиге станет известен 3 марта 2020 года по итогам жеребьевки в Амстердаме. В Лиге наций-2020/21 лиги А, В и С будут состоять из 16 сборных, а в лиге D сыграют семь команд. Все 55 сборных были распределены по четырем лигам в соответствии с теми местами, которые заняли в дебютном розыгрыше Лиги наций-2018/19.

Лига A

Португалия (чемпион), Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Команды будут разбиты на четыре группы по четыре сборные. Победители групп попадут в финальную стадию Лиги наций УЕФА (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Хозяина выберут из числа участников финального турнира. Лучшая сборная станет вторым в истории победителем Лиги наций. Команды, которые займут последние места в своих группах, вылетят в лигу В.

Лига B

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Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Команды будут разбиты на четыре группы по четыре сборные. Победители групп поднимутся в лигу А, занявшие четвертые места в группах вылетят в лигу С.

Лига C

Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Команды будут разбиты на четыре группы по четыре сборные. Победители групп поднимутся в лигу В. Две худшие команды лиги С отправятся в лигу D. Эти две команды будут определены в стыковых матчах (дома и на выезде), в которых примут участие четыре сборных, занявших четвертые места в своих группах лиги С.

Лига D

Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино

В одной группе будет четыре команды, в другой – три.

Календарь Лиги наций

Жеребьевка лиг: 3 марта 2020 года, Амстердам

Тур 1: 3-5 сентября 2020 года

Тур 2: 6-8 сентября 2020 года

Тур 3: 8-10 октября 2020 года

Тур 4: 11-13 октября 2020 года

Тур 5: 12-14 ноября 2020 года

Тур 6: 15-17 ноября 2020 года

Жеребьевка финальной стадии: будет определено позднее

Финальная стадия: 2-6 июня 2021 года

Также мы писали, что "Лиги Европы-2" не будет: рассекречены революционные планы УЕФА. В Европейском футбольном союзе определились с названием для третьего по рангу клубного турнира.

Смотрите, как Португалия обыграла Голландию в финале Лиги наций:

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