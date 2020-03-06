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УЕФА изменит линию офсайда в Лиге чемпионов и Лиге Европы

6 марта, 16:24

Максим Перепелица

Александр Чеферин рассказал о нововведении, которые вступят в силу в следующем сезоне

УЕФА сделает шире линии офсайда при определении нарушения правил с помощью Системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов и Лиге Европы с сезона-2020/21. Об этом сообщил президент организации Александр Чеферин.

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"Офсайд в один сантиметр – это не офсайд. Смысл правила не в этом. Должна произойти очевидная ошибка, чтобы можно было использовать VAR. Один сантиметр может испортить команде весь сезон. Правило игры рукой – тоже проблема, но я пока не знаю, что с ней делать. Мы пока обсуждаем этот вопрос с судьями", – отметил Чеферин.

Изменения правил будут обсуждаться на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов, которая пройдет 30–31 марта в Будапеште.

Кстати, УЕФА и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по проведению нового крупного клубного турнира летом 2021 года. "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и другие гранды уже дали согласие на участие в этом турнире.

Смотрите, как "Ливерпуль" выигрывал Лигу чемпионов-2019

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УЕФА Лига чемпионов Лига Европы офсайд

Источник: Sky Sports

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