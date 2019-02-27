Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,65
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

УЕФА начал расследование против капитана "Реала" Серхио Рамоса

Сегодня, 13:03

Капитан мадридского клуба умышленно получил желтую карточку в матче с "Аяксом"

Рамосу грозит наказание за хитрость
Рамосу грозит наказание за хитрость. Фото: AFP
УЕФА начал расследование против капитана "Реала" Серхио Рамоса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/66f/b15/5c766fb159ca8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/66f/b15/5c766fb159ca8.jpg Футбол Капитан мадридского клуба умышленно получил желтую карточку в матче с "Аяксом"

В четверг, 28-го февраля, дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело капитана "Реала" Серхио Рамоса. Футболист подозревается в умышленном получении желтой карточки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса". После поединка футболист заявил, что получил горчичник с целью отбыть одноматчевую дисквалификацию и "обнулить" данный статистический показатель. Признание испанца и стало поводом для начала расследования.

Напомним, что сегодня "Реал" и "Барселона" сыграют в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Наш сайт ведет онлайн трансляцию матча "Реал" – "Барселона". Первый поединок в столице Каталонии завершился вничью со счетом – 1:1.

Напомним, что в начале января 2019 года Серхио Рамос провел 800-й матч в карьере. Капитан "Реала" начинал свою карьеру в "Севилье".

Кстати, накануне Нового года Серхио Рамос установил личное достижение. Капитан "Реала" впервые в карьере не заработал ни одного удаления за год. В 2018 году Рамос получил 24 желтые карточки, но ни разу не был удален с поля.

Кстати, 2 марта "Реал" и "Барселона" сыграют в чемпионате Испании:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига чемпионов, Реал Мадрид, Серхио Рамос

Вы сейчас просматриваете новость " УЕФА начал расследование против капитана "Реала" Серхио Рамоса". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Канал Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый грубый футболист в истории чемпионата Испании: новый рекорд Серхио Рамоса

17 февраля, 17:43

Капитан "Реала" заработал 25-е удаление во всех турнирах и 20-е в чемпионате Испании

Капитан "Реала" провел 800-й матч в карьере

4 января, 13:44

Серхио Рамос начинал свою карьеру в "Севилье"

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

"Прощай, немытая Россия": Панин вновь оскандалился

Кто голосовал против курса Украины в ЕС и НАТО, поименно - видео

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Под Киевом на улице расстреляли пенсионерку: вся полиция на ногах

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Свитолина проявила любовь к Украине

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Индексация пенсий в марте затронет около 10 миллионов пенсионеров
Загрузка...

Бывший соперник Усика назвал худшего чемпиона мира всех времен

Вчера, 14:12

Тони Беллью считает худшим супертяжем Уайлдера, а лучшим – Джошуа

Сексуальная биатлонистка пожаловалась на свой мужской облик

Вчера, 10:26

Доротея Вирер хотела бы быть стройнее и менее мускулистой

"Нарушил негласное правило". Почему Марлос не реализовал пенальти: видео

25 февраля, 22:23

Вратарь "Александрии" Панькив, потащивший удар "горняка" с "точки", повторил подвиги Коваля и Лунина

Шевченко принял решение по Ракицкому

25 февраля, 10:24

Но обнародует его наставник сборной Украины в марте: "Чтобы по 10 раз не повторяться"

Скауты МЮ приедут в Украину посмотреть на игрока за 100 млн евро

24 февраля, 20:04

Представители "Манчестер Юнайтед" будут следить за Исмаили в игре "Шахтер" – "Александрия"

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Больше города: самый огромный корабль в мире

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями