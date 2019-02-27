УЕФА начал расследование против капитана "Реала" Серхио Рамоса
Капитан мадридского клуба умышленно получил желтую карточку в матче с "Аяксом"
В четверг, 28-го февраля, дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело капитана "Реала" Серхио Рамоса. Футболист подозревается в умышленном получении желтой карточки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса". После поединка футболист заявил, что получил горчичник с целью отбыть одноматчевую дисквалификацию и "обнулить" данный статистический показатель. Признание испанца и стало поводом для начала расследования.
Напомним, что сегодня "Реал" и "Барселона" сыграют в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Наш сайт ведет онлайн трансляцию матча "Реал" – "Барселона". Первый поединок в столице Каталонии завершился вничью со счетом – 1:1.
Напомним, что в начале января 2019 года Серхио Рамос провел 800-й матч в карьере. Капитан "Реала" начинал свою карьеру в "Севилье".
Кстати, накануне Нового года Серхио Рамос установил личное достижение. Капитан "Реала" впервые в карьере не заработал ни одного удаления за год. В 2018 году Рамос получил 24 желтые карточки, но ни разу не был удален с поля.
Кстати, 2 марта "Реал" и "Барселона" сыграют в чемпионате Испании:
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