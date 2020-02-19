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УЕФА начнет еще одно расследование в отношении "Манчестер Сити"

19 февраля, 14:23

В этот раз клуб буду проверять на правильность спонсорских контрактов

УЕФА может открыть еще одно дело в отношении "Манчестер Сити" по поводу нарушения клубом правил финансового fair play (ФФП). Ранее стало известно, что "Сити" отстранен от участия в еврокубках на два сезона, а также оштрафован на 25 миллионов фунтов из-за серьезных нарушений правил ФФП в период с 2012 по 2016 год.

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УЕФА может открыть новое дело в отношении клуба и затронуть период с 2016 года. Отмечается, что чиновников интересует контракт "Ман Сити" с титульным спонсором, которая принадлежит эмирату Абу-Даби, чьим наследным принцем является шейх Мохамед бин-Зайед аль-Нахьян — брат владельца "горожан" шейха Мансура.

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УЕФА предстоит выяснить, действительно ли спонсорские контракты соответствуют рыночной стоимости, или же Мансур вкладывал свои деньги с целью скрыть убытки клуба, создав видимость спонсорских доходов.

Смотрите, как "Манчестер Сити" играл в Лиге чемпионов с "Шахтером"

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УЕФА чемпионат Англии Манчестер Сити

Источник: The Guardian

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